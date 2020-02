Ritrovata l’auto rubata questa notte a Oristano

Recuperata dalla polizia lungo la Statale 131

È stata ritrovata abbandonata sulla Statale 131, nei pressi di Santa Cristina, l’auto rubata questa notte in via Toscana, a Oristano. La Mitsubishi Pajero bianca è stata prelevata dalla polizia per gli accertamenti del caso.

Appena sabato scorso, c’era stato un altro furto d’auto nel quartiere di San Paolo – Torangius. Era stata rubata una Fiat Uno bianca, in pieno giorno, in via Lazio, anche in questo caso davanti all’abitazione del proprietario, che in quel momento non era in casa.

Il giorno dopo, non molto distante, si era registrato un altro furto, questa volta all’interno di una abitazione, in via Verga, nei pressi della chiesa di San Paolo.

Mercoledì, 12 febbraio 2020

