Auto a folle velocità e stragi di passanti a Cagliari: sì alle strisce pedonali illuminate a led

Basta morti sulle strisce pedonali. C’è il via libera del consiglio comunale a un progetto di illuminazione delle strisce pedonali per rallentare il traffico delle auto e mettere così in sicurezza i pedoni (prima firmataria della mozione Antonella Scarfò, Psd’Az). Si parte dall’assunto che le strisce pedonali devono essere visibili, sia di giorno che di notte, per cui occorre che, tra la segnaletica e la superficie stradale ci sia un adeguato contrasto cromatico. Invece in città oggi molte strisce pedonali, anziché garantire la sicurezza ai cittadini che attraversano la strada, invece sono totalmente sbiadite, quasi impercettibili di giorno e del tutto invisibili appena scende la sera.

In altre realtà (ad esempio in Spagna e, in Italia, a Roma) è stato avviato nel 2016 un progetto sperimentale che prevede nuove strisce pedonali a Led: tecnologia che – grazie ai sensori di rilevamento oppure su chiamata – introduce un sistema che, nel momento in cui i pedoni si apprestano ad attraversare la strada, illumina i bordi delle strisce e i segnali verticali che indicano la presenza delle strisce Smart: illuminazione che poi scompare ad attraversamento avvenuto.

Questa nuova tecnologia – da utilizzare soprattutto nei luoghi col più alto tasso di incidenti e nelle aree periferiche in cui l’illuminazione stradale é carente, diventa un valido deterrente alla velocità delle auto poiché l’illuminazione improvvisa delle strisce pedonali e della segnaletica verticale attira l’attenzione di chi sta alla guida e invita alla prudenza.

Viene sottolineato poi che i pedoni hanno un rischio di mortalità quattro volte maggiore rispetto a chi si trova in un’automobile e un eventuale progetto sperimentale di posizionamento delle strisce a LED, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, potrebbe aiutare concretamente a ridurre la mortalità e gli incidenti sulle strade.

Così c’è la richiesta di impegnare sindaco e giunta a ripristinare celermente e rinnovare la vernice degli attraversamenti pedonali nella città di Cagliari in tutte quelle situazioni in cui le strisce risultino sbiadite o completamente assenti e installare impianti luminosi in prossimità di queste.

Di avviare uno studio per la realizzazione di un eventuale progetto sperimentale sulle strisce pedonali a LED per una maggior sicurezza dei pedoni nei tratti stradali poco illuminati e pericolosi per la scarsa visibilità e l’alta velocità degli automobilisti e di colorare, in conformità della normativa nazionale ed europea, con vernice gialla, gli attraversamenti pedonali non realizzabili sperimentalmente con la tecnologia LED, affinché abbiano un maggior contrasto sull’asfalto e possano essere maggiormente visibili in orari diurni e notturni per vitare o limitare il numero degli incidenti stradali.

L'articolo Auto a folle velocità e stragi di passanti a Cagliari: sì alle strisce pedonali illuminate a led proviene da Casteddu On line.