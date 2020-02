Cagliari, Pavoletti: “La rissa con Birsa? Tutte fesserie. Ecco la verità sull’infortunio”

“Io e Cigarini siamo usciti fuori dal ristorante e abbiamo cominciato a scherzare. Alcuni compagni ci hanno chiamato e io mi son girato. E durante la torsione mi son fatto male al ginocchio”. I due smentiscono dunque le ricostruzioni circolate questo giorni sui social. Un vocal che raccontava di una lite in un locale e le tensioni sfociate anche in episodi violenti prima di Cagliari-Genoa: tensioni maturate in un clima di spaccatura nello spogliatoio di Maran. “Tutte cazzate”, per Cigarini e Pavoletti

La rissa con Birsa? “Tutte cazzate”. Pavoletti e Cigarini spiegano in conferenza stampa l’episodio che ha portato al nuovo drammatico infortunio del bomber cagliaritano che dovrà stare lontano dal campo di gioco per altri mesi.

Fonte: Casteddu On Line

