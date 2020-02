Giochi online: conosciamo meglio le abitudini degli utenti

Tra le molte realtà che appartengono al contesto del gioco online, per quanto riguarda i casinò digitali, il video poker, ha acquisito un ruolo centrale, grazie alla sua rapidità e alla semplicità con cui è possibile giocare. Il settore del gioco durante gli ultimi anni, ha visto cambiare spesso la classifica, in termini di gradimento, per quanto riguarda il pubblico e gli utenti attivi che lo praticano. Nel caso specifico di NetBet video poker si tratta di un gioco che sta a metà strada tra una slot machine e il poker giocato con le carte reali, semplificando il procedimento, ma senza snaturare del tutto le regole e la sua funzionalità principale, dove il livello di strategia di gioco risulta essere fondamentale, per ottenere una vittoria in questo tipo di gioco.

Le possibilità di gioco attraverso il web sono molteplici e le offerte tendono ad acquisire nuovi clienti attraverso il rilascio di bonus e di altre specifiche proposte, volte a ottenere la cosiddetta massa critica, funzionale per un sito di gioco digitale, come quello dei casinò online legali, presenti in Italia e nel resto d’Europa. La differenza tra il video poker e le altre slot machine, è dato proprio dal fatto che questo tipo di attrattiva si sviluppa in base alle regole del gioco del poker, che nell’immaginario collettivo rappresenta uno dei giochi di maggior successo e di popolarità. Il successo delle slot machine con jackpot progressivi e dei video poker è dettato dallo strumento che il giocatore utilizza, nella sua versione online. Abbiamo analizzato i dati dell’ultimo biennio, dove spicca una netta crescita dei giocatori che fanno accesso ai siti di gioco tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet. Le app di gioco sviluppate dai nuovi casinò online sono funzionali e puntano su un comparto grafico gradevole e molto accattivante.

Non è di certo un caso se oggi oltre il 67% degli utenti attivi, pratica il gioco attraverso dispositivi mobili, mentre tramonta l’epoca dei giochi online tramite PC fisso e tablet. Un po’ la stessa cosa che è successa per altri tipi di svago come il gaming, dove le console stanno cambiando stile e forma o come è già avvenuto per lo streaming digitale di film, programmi tv, eventi sportivi e serie tv. L’industria della videoludica sta puntando forte sullo streaming digitale, sui giochi interattivi e multimediali, dove è necessario avere una connessione internet, come ad esempio per le console di ultima generazione dei vari Nintendo Switch, PS4 e Xbox one.

Il settore del gioco viaggia quindi di pari passo rispetto a quello dello sviluppo tecnologico, visto che i Millenials concepiscono l’idea di gioco come una vera piattaforma comunitaria, attraverso cui conoscere nuovi utenti, con lo stesso tipo di interesse. Stiamo attraversando di fatto una vera rivoluzione digitale e tecnologica, i cui risultati saranno più visibili durante i prossimi anni, ma che di fatto ha già modificato nettamente le abitudini degli utenti coinvolti e di rimando anche i produttori di giochi, di qualsiasi forma e tipo. Si tratta oggi di restare sintonizzati e al passo con i tempi. Non è un caso se ad esempio il gioco del poker, un grande classico senza tempo, sta registrando dati in forte calo, durante lo scorso 2019. Il tempo medio di durata di una partita scende sensibilmente ed è per quanto motivo che i giochi di casinò che hanno maggior impatto sul pubblico sono proprio slot online, video poker e roulette.