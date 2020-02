Pago non è contento dell’amicizia tra Serena Enardu e Licia Nunez: “E’ omosessuale, sono geloso”. Queste le parole in un fuori onda di Pago al Grande Fratello Vip: ha espresso la gelosia per il rapporto tra la compagna Serena Enardu e Licia Nunez per via della sua omosessualità, uscita che rischia di fare calare il gradimento per il cantante quartese. Ed è stata proprio Serena a chiedere “sei geloso?”, durante una chiacchierata avvenuta nello spazio aperto attorno alla Casa. “E di Sterfano non sei geloso invece?”, ha aggiunto Serena. “Che c’entra? Stefano è omosessuale ma è un uomo”, la laconica risposta di Pago. Nella foto pubblicata sulla pagina di Fanpage, uno degli ultimi scatti della coppia sarda che fa sempre più discutere al Grande Fratello Vip.

