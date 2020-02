Un’Alfa Romeo e un furgone inceneriti in via Leoncavallo a Quartu Sant’Elena. E la mano degli incendiari “confermata” dai Vigili del Fuoco, intervenuti nel cuore della notte per domare i due roghi. Le fiamme, insomma, non sono partite per caso: qualcuno, per chissà quale motivo, le ha appiccate alle vetture, parcheggiate in due punti della strada abbastanza distanti. Sul posto, oltre a una squadra del 115, sono intervenuti anche polizia e carabinieri. L’intervento di spegnimento è stato lungo e complesso, ed è durato per circa due ore.

L'articolo Incendiari scatenati a Quartu: “Hanno distrutto un’auto e un furgone” proviene da Casteddu On line.