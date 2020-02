La mamma la chiama al telefono, ma lei è morta: dramma della solitudine a Villasor

A seguito dei rilevi dei carabinieri e dell’intervento del medico si è verificato che la morte è avvenuta per un arresto cardiocircolatorio poche ore prima, in casa.

Entrati in casa i militari hanno scoperto il cadavere di A.P. del 1979, una donna che abitava da sola, da diverso tempo sofferente di alcune patologie e di una epilessia grave da cui rifiutava di curarsi. Stamattina potrebbe aver avuto una crisi acuta che non gli ha permesso di chiedere aiuto.

Dramma della solitudine a Villasor. Verso le 10 i militari del nucleo radiomobile di Sanluri con i colleghi della stazione di Villasor sono intervenuti in via Pace dove poco prima, a causa delle ripetute telefonate senza risposta effettuate da diverse ore, una 70enne del posto che cercava la figlia, ha deciso di chiamare i carabinieri.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.