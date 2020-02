Lavori in ritardo e soldi inutilizzati per lo Spazio Giovani di Oristano Denuncia e interrogazione dei consiglieri Obinu, Sanna e Federico

“Dal suo insediamento la Amministrazione Lutzu ha potuto contare su un progetto di fattibilità tecnica-economica che si riferisce alla ultimazione e al completamento di alcune parti del vecchio corpo dell’edificio chiamato comunemente ex sala mensa casa dello studente”, scrivono i tre consiglieri do opposizione, che lamentano come ancora oggi i lavori non siano stati ancora appaltati.

La gara d’appalto per il completamento dei lavori della sede dello Spazio Giovani, l’ex casa dello studente, nonostante la disponibilità dei fondi, non è stata ancora bandita e i consiglieri comunali Efisio Sanna e Maria Obinu (Pd) e Francesco Federico (indipendente), con una interrogazione cercano di “suonare la sveglia all’amministrazione”.

“Gli interventi previsti possono implementare complessivamente l’offerta ricreativo-culturale del Centro Giovani e dell’intero complesso”, scrivono ancora i consiglieri Sanna, Obinu e Federico, ricordando la crescita avuta dal centro di aggregazione giovanile negli ultimi anni e il fondamentale ruolo svolto dal centro per attività di grande attualità ed interesse, come la tutela ambientale, il riciclo creativo e la mobilità.

“Il progetto di fattibilità tecnica-economica”, scrivono i tre consiglieri di opposizione, “prevede che la spesa complessiva lorda, venga finanziata da varie fonti inserite in capitoli diversi, per un importo complessivo di poco superiore ai 169 mila euro”.

Fonte: Link Oristano

