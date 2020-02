A Cagliari riapre i battenti la libreria indipendente “Il Bastione”

In controtendenza con quanto sta avvenendo ormai in tutto lo Stivale, con librerie che abbassano le serrande un giorno sì e l’altro pure, a Cagliari apre i battenti una in pieno centro. O meglio riapre dopo una pausa. Stiamo parlando della storica libreria Il Bastione. Il capoluogo potrà così nuovamente contare su uno dei suoi più antichi spazi di lettura.

Per conoscere la storia dell’attuale sede del Bastione bisogna risalire al 1946 quando, dalle ceneri della libreria Il Nuraghe di via Manno 8 inaugurata nel 1923, ma attiva già dall’anno precedente, fu da subito punto d’incontro di una larga schiera di intellettuali isolani che costituirono la base di un ampio movimento di riscatto identitario. Lo stesso scrittore Giuseppe Dessì descrive la libreria quale sede di ritrovo clandestino delle forze intellettuali antifasciste nel capoluogo. Nel 1943 fu distrutta dalle bombe alleate, ricostruita poi nello spazio di piazza Costituzione. A tenere a battesimo entrambi gli esercizi, l’intellettuale cagliaritano Raimondo Carta Raspi. In quegli spazi ospitò anche Emilio Lussu, Luigi Crespellani, nonché la sede dell’omonimo circolo culturale che condivideva il nome con la sua casa editrice.

In un momento sempre più complesso per l’editoria e di chiusura di numerose attività, ecco la scommessa di Maria Luisa Siddi, una giovane libraia ricca di tanta esperienza, e Alessandro Berlucchi, un giovane imprenditore, che hanno deciso di far ripartire un pezzo di storia della città e per farlo puntano sulla loro passione: i libri.

Una scommessa sicuramente non semplice, soprattutto se si considera il mercato delle librerie di catena e del commercio on line. Negli ultimi cinque anni si stima abbiano chiuso in Italia oltre 2300 librerie. Schiacciate dalla crisi e dai colossi dell’internet. Ma la passione e la rinnovata gestione, sono i punti di forza di due giovani che hanno già in mente tante iniziative e sono pronti per avviare una stagione di presentazioni di libri e appuntamenti con gli autori.

L’inaugurazione si terrà giovedì 13 febbraio, alle 18. I librai incontreranno i lettori nel rinnovato spazio di Piazza Costituzione 4 per un brindisi e per parlare di libri, di storie, e di promozione della cultura.

All’ombra del monumento di Saint Remy, nuova gestione e spirito tradizionale, quello di una libreria che è nata indipendente e indipendente rinasce.

