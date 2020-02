Protesta Lanusei,cardiopatici ricoverati

(ANSA) - NUORO, 11 FEB - Due dei cardiopatici in sciopero della fame e dei farmaci salvavita da quasi un mese nei corridoi dell'ospedale di Lanusei per il diritto alla salute, sono crollati. Il presidente dell'associazione "Amici del cuore", Francesco Doneddu, di 77 anni, e Giorgio Micheli, di 92, sono stati ricoverati nel reparto di Cardiologia in terapia intensiva, dove sono stati idratati e trattati con i medicinali, nonostante la diffida degli stessi pazienti.

La situazione è precipitata in queste ore, i medici hanno quindi deciso di intervenire con i farmaci anche senza il consenso dei malati: "Se volete denunciateci", avrebbero detto ai due cardiopatici gli specialisti del reparto. Nel frattempo, nuovo rinvio per la riunione del Comitato di valutazione nell'assessorato alla Sanità da cui dipende l'accreditamento e la successiva apertura del reparto di Emodinamica, al centro della protesta: previsto per domani l'incontro è slittato a venerdì 14.