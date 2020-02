Air Italy in liquidazione: in Sardegna addio ad altri 550 posti di lavoro

Aerei a terra. Voli su altri vettori e o rimborsi per i passeggeri

Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways attraverso AQA Holding, “a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all’unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis”. Lo si legge in un comunicato.

In questa fase – prosegue la nota – Air Italy lavorerà per ridurre al minimo il disagio per i passeggeri: i voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.

In una lettera ai dipendenti il il presidente della compagnia, Roberto Spada, parla di un scelta difficile presa congiuntamente da tutti gli azionisti.

Rischiano il posto in 1.200, 550 dei quali in Sardegna

Dei circa 1200 lavoratori che rischiano di perdere il posto con la messa in liquidazione della compagnia aerea Air Italy, 550 sono in Sardegna. Di questi 200 circa lavorano per ‘Meridiana Maintenance’ negli hangar dell’aeroporto di Olbia dove viene effettuata la manutenzione degli aerei. Un altro centinaio sono amministrativi impiegati nella palazzina della compagnia aerea, sempre a Olbia. Altri 120 sono impegnati nel call center e si tratta in gran parte di giovani donne. Il resto è rappresentato da personale di cabina e piloti.

Mentre per tecnici e, soprattutto, piloti è relativamente più facile trovare un nuovo impiego, per impiegati e lavoratrici del call center la situazione si presenta molto più drammatica. “Non si rischiano solo le buste paga – spiega il segretario generale della Fit Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu – ma bisogna considerare anche la perdita delle imposte sugli introiti che la compagnia con sede a Olbia versava in Sardegna. Oltre a ciò va via un ‘know how’ che una volta perduto non tornerà piu’ con un ulteriore impoverimento dell’isola”. B​oeddu si appella al governo: “Non vogliamo credere che la decisione sia irreversibile, ma chiediamo un intervento immediato, autorevole e forte per far recedere la compagnia da questa decisione”.

Qatar Airways: “Noi eravamo pronti al rilancio”

“Qatar Airways era pronta, ancora una volta, a fare la propria parte nel sostenere il rilancio e la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile esclusivamente solo con l’impegno di tutti gli azionisti”, precisa il socio di minoranza di Air Italy.

“Fin dall’acquisizione effettuata il 28 settembre 2017 di una quota di minoranza in Air Italy, Qatar Airways ha creduto fortemente nella compagnia e nel suo potenziale, supportando il business plan proposto dal management che avesse l’obiettivo di incrementare la crescita di Air Italy e la creazione di posti di lavoro, con l’aggiunta di nuove rotte di lungo raggio e un forte miglioramento dei servizi in volo, in linea con gli alti standard qualitativi di Qatar Airways famosi in tutto il mondo”, si legge in una nota della compagnia di bandiera del Qatar. (AGI)

Martedì, 11 febbraio 2020

