Sardegna, proposta di legge della Lega contro il bullismo: “Stop abuso droghe e nicotina”

Il

Gruppo Regionale Lega –

Salvini

Premier

h

a

depositato

oggi

un

progetto di legge,

(

primo

firmatario

Andrea

Piras

)

,

finalizzato

ad arginare e contrastare i

fenomeni

del bullismo,

cyberbullismo

,

abuso

di

sostanze

stupefacenti e nicotina.

L’obiettivo

della proposta di legge è quello di

affrontare

in maniera organica e non

settoriale

,

tenendo conto anche della precedente normativa nazionale e regionale,

a

tutto

il fenomeno delle devianze minorili secondo un’ottica

educativo-preventiva

col

pieno

coinvolgimento dei principali attori

,

ovvero i giovani e le loro famiglie.

E’

convincimento della Gruppo politico Lega –

Salvini

Premier che

,

solo attraverso

un’adeguata

e corretta informazione e formazione, si possa

combattere

e vincere, con

l’ausilio

e il fondamentale supporto delle istituzioni pubbliche

in

primis la scuola,

la

sfida

del

le

condotte devianti dei minori nel loro specifico interesse alla salute

psico-fisica.

La

proposta di legge prevede la creazione di sportelli di ascolto dei minori presso gli

istituti

scolastici, la previsione di corsi di informazione e formazione per i minori e le

loro

famiglie, la creazione di un Osservatorio Regionale per il monitoraggio del

fenomeno

delle devianze, la previsione di campagne

informative

pubbliche.

Fonte: Casteddu On Line

