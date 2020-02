Tortolì, spari a Consorzio industriale

(ANSA) - NUORO, 11 FEB - Atto intimidatorio nella notte contro il Consorzio industriale d'Ogliastra a Tortolì: due colpi di fucile sono stati esplosi all'indirizzo di due finestre dell'ufficio tecnico del Consorzio in via Baccasara. Ad accorgersi degli spari, stamattina, alcuni dipendenti appena arrivati sul posto di lavoro. Gli stessi hanno poi denunciato il fatto al commissariato di Polizia della cittadina ogliastrina, che ha avviato le primi indagini.

"Non ci faremo intimidire - ha detto all'ANSA il presidente del Consorzio Matteo Frate - Aspettiamo le indagini degli inquirenti che dovranno fare luce sulla vicenda, ma noi andiamo avanti come sempre a fare il nostro lavoro". Il Consorzio gestisce gli aspetti infrastrutturali dell'attività industriale di Tortolì-Arbatax: dalle strade alla depurazione, dalla rete idrica agli interventi di riqualificazione nel porto di Arbatax, partite che potrebbero essere all'origine dell'intimidazione, ma il presidente non si sbilancia. "Le indagini le portano avanti gli inquirenti non noi", chiarisce.

Nel frattempo arrivano le prime prese di posizione del mondo politico. "Stanotte sono stati sparati alcuni colpi di fucile contro gli uffici del Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra, a Tortolì. Voglio esprimere la mia sentitissima vicinanza al presidente, agli amministratori e agli operatori.

Ai balordi della notte rimarrà l'ignominia del loro vile gesto", scrive su Facebook il sindaco di Baunei e consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias. (ANSA).