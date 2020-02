Choc a Dolianova: “Una capretta sta morendo bloccata in mezzo al fango”

Le segnalazioni sono state fatte, ma nessuno sarebbe intervenuto. E una piccola capretta, a Dolianova, sta per esalare l’ultimo respiro: a denunciare il fatto, per prima, è stata una residente. C.M. La donna racconta di aver provato a contattare la polizia Municipale e l’Asl dopo essere stata attirata dai lamenti dell’animale e, contemporaneamente, ha inviato foto e video ad Anna Rita Salaris, a capo della sezione sarda del Movimento Animalista. Èd è proprio quest’ultima a promettere battaglia: “A Dolianova, una capretta segnalata da ieri da una persona del luogo è bloccata in mezzo al fango sta ormai morendo. La cosa grave è che il veterinario Asl non ha ritenuto opportuno intervenire con la forza perché in un terreno privato. Non ci sono parole. In settimana, acquisiti gli atti, sporgerò denuncia nei confronti del proprietario per abbandono, maltrattamento ed uccisione di animale”, scrive la Salaris. “Servono controlli e pene certe”, tuona l’animalista.

