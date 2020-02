Sinnai, il quadro di Tigellio Mannu dedicato al Cagliari

Un quadro in olio su legno dedicato al Cagliari Calcio.

A realizzare l'opera è l'artista sinnaese Tigellio Mannu, che compirà 70 anni il primo maggio prossimo.

Ex tecnico disegnatore all'assessorato all'Ambiente, si occupa di arte dal 1970 ed è anche tifoso sfegatato dei rossoblù.

"Ho realizzato un quadro, dice Mannu, che vorrei donare alla società rossoblù il 31 maggio prossimo, giorno della festa del centenario.

Nel quadro ci sono i protagonisti del Cagliari dello scudetto: Gigi Riva, Albertosi, Brugnera, Cera, Gori, Greatti, Poli, Zignoli, Nastasio (il sostituto di Riva), Domenghini, Mancin, Niccolai, Reginato, Martiradonna, Tomasini, Nenè, l'allenatore Manilo Scopigno e il presidente Efisio Corrias.

Presenti anche il primo presidente del 1920 dottor Gaetano Fichera, medico chirurgo e l'attuale presidente Tommaso Giulini.

Si intravedono poi gli stadi Amsicora, Sant'Elia e l'immagine del nuovo stadio ancora da realizzare.

Nel quadro compare anche lo storico club "Marius".

Mannu ha iniziato l'opera ad agosto dello scorso anno. Ora spera di poterla consegnare alla società rossoblù.

"Mi piacerebbe - conclude - fosse esposta nel museo della mia squadra del cuore".

Fonte: L'Unione Sarda

