Marmilla,sblocco interventi spopolamento

(ANSA) - CAGLIARI, 11 FEB - Sbloccare gli interventi previsti dal programma Snai (Strategia nazionale aree interne) e mai attuati. Lo chiedono i 19 sindaci della Marmilla, oggi in presidio davanti al Consiglio regionale e poi ascoltati in commissione Bilancio dalle forze politiche dell'Assemblea.

Dopo l'audizione è arrivata la disponibilità della Giunta a incontrare i primi cittadini che saranno ricevuti domani alle 16 dall'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino. "Il nostro territorio - ha ricordato il sindaco di Baradili e presidente dell'Unione dei comuni della Marmilla, Lino Zedda - è stato inserito nel piano di sperimentazione nazionale del programma Snai che ha come obiettivo principale la lotta allo spopolamento attraverso l'incremento dei servizi pubblici e azione mirate per favorire occupazione e sviluppo".

Dopodiché, "abbiamo completato il percorso partecipativo e concordato con Ministero e Regione un piano di interventi finanziati con 15 milioni di euro". Ma, ha sostenuto il sindaco, "a un anno di distanza dalla firma dell'accordo è ancora tutto inspiegabilmente fermo. Non possiamo più aspettare, ci sono interventi urgenti come quelli per la realizzazione dei presidi scolastici del territorio che non possono più attendere".

Di aree interne si parlerà anche nella seduta dell'Aula in corso: all'ordine del giorno è in programma l'istituzione di una commissione speciale sullo spopolamento. (ANSA).