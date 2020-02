Sinnai: Renato Tronci, argento e bronzo ai giochi Special Olympics

È stato un successo per Renato Tronci di Sinnai nella XXXI edizione

dei giochi nazionali invernali Special Olympics a Sappada.

All'evento hanno partecipato oltre 520 atleti provenienti da tutte le regioni d'Italia.

Renato Tronci ha partecipato per la terza volta, come unico sciatore sardo nella storia

dei giochi invernali nazionali Special Olympics, riconfermando con ottimi risultati.

L'atleta ha gareggiato col Team Sardegna e l'associazione MilleSport onlus di Cagliari,

che è partita con una delegazione di 28 partecipanti tra atleti e volontari, i quali hanno gareggiato nelle discipline di corsa con le ciaspole, ottenendo un ampio palmares di medaglie d'oro, argento e bronzo in varie categorie.

Il team sardo si contraddistingue per la particolarità di avere un unico atleta che partecipa alle diverse discipline di sci alpino con lo slalom gigante, speciale e discesa libera.

non riuscendo ad avere un buon piazzamento a causa di una caduta per la rottura di uno sci che gli ha impedito di concludere la gara.

Fonte: L'Unione Sarda

