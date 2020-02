Nasconde in casa 2 kg di marijuana: 37enne di Ozieri in arresto a Valledoria

Insospettiti da alcune incerte manovre effettuate dall’auto sulla quale stava viaggiando, i militari hanno intimato l’alt ad un ozierese di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’atteggiamento del giovane, che da subito ha manifestato un evidente nervosismo, ha indotto i carabinieri ad effettuare una perquisizione sulla sua persona e sull’auto sulla quale stava viaggiando. L’esito del controllo è stato positivo in quanto l’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina. I militari hanno quindi deciso di estendere la perquisizione presso l’abitazione dove hanno trovato altri due chili di marijuana, pronta per essere spacciata, e tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento.

Nella serata del 9 febbraio scorso, durante un normale servizio di controllo nell’area di Trinità d’Agultu e Vignola, i carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.