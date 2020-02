Al centro di questo importante incontro, diversi obiettivi come. Tra favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive comunità; promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei comuni; sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di feste, manifestazioni, attività culturali e ricreative; organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive comunità; favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali; favorire scambi tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri musicali, rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, conferenze e convegni al fine di favorire la presa di coscienza del contrasto culturale che caratterizza le diverse realtà sociali e promuovere il processo di integrazione fra i popoli; favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni in varie discipline, iniziative che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i giovani.

Una delegazione di cittadini ed amministratori del comune di Abbasanta si recherà il prossimo 14 e 15 febbraio a Pavia per una serie di incontri con le varie rappresentanze istituzionali e associazionistiche dei sardi e per sottoscrivere un Patto di amicizia tra i comuni di Abbasanta, Pavia e Cagliari. I tre comuni condividono infatti un la devozione e l’identità storico culturale della figura di Sant’Agostino.

Abbasanta, Cagliari e Pavia: patto di amicizia in nome di Sant’Agostino I tre comuni uniti dalla devozione e identità storico culturale per Sant’Agostino

Fonte: Link Oristano

