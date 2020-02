Alluvione Olbia: sblocco aiuti a imprese

(ANSA) - OLBIA, 11 FEB - "Per Olbia è una grande notizia, una boccata d'ossigeno per le aziende colpite dal ciclone Cleopatra, abbiamo vigilato in attesa di poter annunciare questo importante risultato". Così il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, commenta la notizia che "le imprese del territorio colpite dall'alluvione del 2013 possono adesso accedere ad agevolazioni", come annuncia l'amministrazione comunale gallurese.

Si tratta del via libera a quanto definito dal decreto interministeriale del 7 marzo 2018, dove sono stati determinati il perimetro della zona franca della Regione Sardegna nei Comuni colpiti dall'alluvione del 2013 e le agevolazioni da concedere alle imprese localizzate al suo interno.

Possono beneficiare del contributo in conto capitale, da fruire mediante compensazione tramite modello F24, le imprese di micro e piccola dimensione ubicate entro la zona franca.

Per la concessione dei 5 milioni di euro complessivi, la circolare direttoriale 30711 del 5 febbraio ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, che potranno essere presentate per via informatica dalle 12 del 17 marzo alle 12 del 21 aprile. (ANSA).