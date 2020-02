Clima: a Sassari assemblea nazionale Fff

(ANSA) - SASSARI, 11 FEB - Sassari ospiterà l'assemblea nazionale di Fridays For Future, movimento giovanile ispirato dalla 17/enne svedese Greta Thunberg, attivista per lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. Premiando l'impegno di Friday For Future Sassari per le idee che il 15 marzo 2019 invasero le piazze di tutto il mondo, il movimento ha scelto la città del nord Sardegna come capitale italiana del clima.

Il 14 e il 15 marzo si decideranno i prossimi passi e si lancerà il Global strike del 24 aprile. Arriveranno centinaia di giovani da tutta Italia: Sassari ha superato città come Roma e luoghi simbolo come la Valle di Susa. "In Sardegna si decide il futuro della politica energetica nazionale, il piano di metanizzazione della Regione metterebbe la parola fine alla speranza di una rapida transizione alle rinnovabili, come la scienza chiede da anni", dicono i ragazzi di Fridays For Future Sassari.

L'evento è supportato dall'Università di Sassari e da tanti tra associazioni e cittadini pronti a ospitare i ragazzi che arriveranno da tutta Italia. Dinanzi a volti noti del panorama ecologista e scienziati di fama nazionale e mondiale, il movimento risponderà all'invito del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che gli propone di partecipare ai lavori della Cop26, organizzata dal governo italiano col Regno Unito.

L'assemblea nazionale aprirà la mobilitazione che il 24 aprile culminerà col quinto "Sciopero globale per il clima" e sarà la prova generale per "Towards", incontro globale degli strikers con Greta Thunberg, la prossima estate a Torino.

