Quartu celebra Carboni, "padre" folklore

(ANSA) - CAGLIARI, 11 FEB - Serata speciale nel Palazzo municipale di Quartu, dove l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a Lucio Carboni, recentemente nominato dalla Fitp Personalità benemerita e Padre del Folklore per la Sardegna, in virtù del grande lavoro svolto per Quartu nella ricerca e nella valorizzazione delle tradizioni popolari.

Ormai da 40 anni la Federazione Italiana Tradizioni Popolari svolge l'importante funzione di tutela e valorizzazione dei beni culturali etnografici immateriali ed immateriali. Un lavoro reso possibile anche dal gran numero di associati e all'opera di dirigenti e appassionati di cultura locale che costantemente si adoperano per la conservazione delle tradizioni etnografiche. E alla Fitp aderisce anche l'Associazione 'Su Idanu', che svolge appunto una costante attività culturale, in particolare per ciò che concerne la salvaguardia delle tradizioni popolari.

Gli attestati vengono consegnati in occasione della rassegna nazionale di musiche e canti folklorici ed etnici, che nei giorni scorsi si è tenuta a Villa d'Almè (Bergamo). Tra i riconoscimenti, riferiti all'anno 2019, quello dedicato alla Sardegna è andato appunto al presidente dell'Associazione 'Su Idanu' Lucio Carboni, nominato Padre del Folklore per il lavoro svolto nella città e nel territorio a salvaguardia delle tradizioni quartesi e della Sardegna intera. Il premio evidenzia in particolare il lavoro di ricerca e analisi critica sull'abbigliamento tradizionale, attraverso lo studio della moda e dei tessuti, approfonditi a tal punto da tenere anche corsi professionali sul tema.

Il sindaco Stefano Delunas e l'assessora alla Cultura e alle Tradizioni popolari Lucia Baire hanno voluto ospitare Carboni nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, quasi un simbolico abbraccio di tutta la cittadinanza quartese in segno di ringraziamento per il grande lavoro svolto. "É un omaggio doveroso per una persona che lungo la sua vita ha fatto tanto per valorizzare le tradizioni popolari quartesi - ha commentato il primo cittadino -. Un impegno che continua tutt'oggi con l'organizzazione di eventi di richiamo". (ANSA).