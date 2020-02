Pavoletti ko, il messaggio social ai tifosi del Cagliari: “Faccio fatica a sorridere”

“Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”. Questo il messaggio, molto toccante, scritto dal giocatore del Cagliari dopo il nuovo e inaspettato “crac” al crociato già operato. Tutti i tifosi rossoblù aspettavano il suo rientro in campo, proprio in un momento delicatissimo del campionato. La creatività e l’invettiva di “Pavoloso” potevano essere determinanti per raddrizzare la classifica e far tornare a volare i sardi. Invece, ora, Pavoletti dovrà stare ai “box” per qualche altra settimana. Sfuma il suo rientro ufficiale previsto per marzo.

