Nuova rottura del crociato per Pavoletti

Nuova tegola per il Cagliari: stagione finita per l'attaccante Leonardo Pavoletti che, a poche settimane dal possibile ritorno in campo previsto per marzo, ha subito un nuovo infortunio al ginocchio sinistro operato a settembre. Lo comunica il club rossoblù: "A seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati oggi al centro medico Korian - si legge nella nota - l'attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore della gamba già precedentemente sottoposta ad intervento chirurgico per analoga lesione".

Il che significa altri mesi di stop, forse sei. E ritorno in campo nella prossima stagione. Pavoletti si era infortunato nella prima gara di campionato in casa con il Brescia. E, dopo l'intervento, aveva cominciato il lungo programma di recupero. L'attaccante rossoblù sperava di poter tornare di nuovo in campo per gli ultimi due mesi di campionato anche per provare a giocarsi le carte per una possibile chiamata del ct Roberto Mancini per gli Europei.