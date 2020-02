Rubata un’auto nei pressi di Torangius, quartiere nel mirino dei ladri

Furto d’auto sabato scorso a Oristano. Una Fiat Uno bianca è stata rubata in pieno giorno in via Lazio, davanti all’abitazione del proprietario, che in quel momento non era in casa. L’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri del comando provinciale e del fatto si è avuta notizia oggi.

L’auto è stata prelevata in un intervallo di tempo che va dalle 12 alle 17.

Il giorno successivo, non moto distante, si è registrato un furto, questa volta all’interno di una abitazione, in via Verga, nei pressi della chiesa di San Paolo. Anche in questa occasione i proprietari non erano in casa e i malviventi sono riusciti a sottrarre soprattutto oggetti in oro.

Lunedì, 10 febbraio 2020

