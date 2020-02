Come Fare Trading di Bitcoin?

Il valore delle criptovalute cambia continuamente e puoi sfruttare questa fluttuazione a tuo vantaggio. In effetti, la domanda “Come fare trading in bitcoin” è davvero interessante, considerando quanto questa “valuta” sia esplosiva. Una volta entrato nel trend, i guadagni sono enormi. Anche i rischi sono alti, ma facilmente evitabili grazie a una certa competenza nel trading.

Come sappiamo tutti, queste Criptovalute sono molto richieste perché rappresentano un modo per guadagnare grosse cifre di denaro con un piccolissimo sforzo. Investire nelle Criptovalute è assolutamente sicuro ed esistono diversi software che permettono di incrementare i propri guadagni.

Come prepararsi alle transazioni in Bitcoin

Vendere bitcoin è un ottimo modo per iniziare a guadagnare in modo immediato. Ti permette di fare pratica in tempo reale, aprire offerte e gestire i trend. Il valore varia ovviamente in base agli avvenimenti e alle notizie dal mondo. Quando si parla di criptovalute, è importante sottolineare che il progetto avrà una fine. Secondo le previsioni, il progetto Bitcoin terminerà nel 2140, quindi c’è ancora tempo per investire. In genere, andrebbero presi in considerazione una serie di trend:

Picchi di massimo e minimo

Novità nel campo delle valute digitali selezionate

Calendario degli eventi economici imminenti

Investimenti sicuri

I trader più esperti non entrano mai nel mercato in prossimità dei trend “estremi”. Se il valore attuale è vicino al massimo, non potrai acquistare Bitcoin. Lo stesso vale anche per l’estremo opposto. Alla fine del trend negativo, non potrai venderli. Conviene quindi prevedere i periodi di massima / minima o di inversione del valore. Se il valore è in linea con il trend, è possibile eseguire transazioni senza alcuna restrizione. Le criptovalute non sono collegate direttamente ad alcuna nazione, ma in caso di trading di coppie e USD si dovrebbe considerare l’andamento di questa valuta in relazione a BTC.

Analisi tecnica e di base del trading di Bitcoin

Le valute digitali e Crypto Engine non sono collegati a nessun paese, quindi gli eventi dei singoli stati non hanno ripercussioni sui tassi di cambio. La base dell’analisi tecnica andrebbe applicata a questo particolare mercato.

Il prezzo di mercato prende in considerazione ogni aspetto. Il valore dei Bitcoin è influenzato dall’opinione generale riguardo a tassi di cambio sensibilmente maggiori. Questo fattore non può quindi essere preso seriamente in considerazione.

Il mercato dipende dai trend. Questa è una regola che si applica spesso alle criptovalute. Quando inizia un trend, il valore cambia gradualmente.

La storia si ripete. Le dinamiche di crescita del tasso di cambio di Bitcoin sono così grandi da non aver ancora assistito a una ripetizione del valore.

L’analisi di base utilizzata per valutare i trend delle coppie di valute come EUR-USD non si applica effettivamente alla criptovalute. Ad ogni modo, è ancora possibile dare una risposta alla domanda “Come fare trading di bitcoin”. I trader più esperti seguono attentamente le news sui social network e sui forum tematici. Sono il luogo ideale per comprendere i motivi per l’arrivo di trend positivi e negativi. Ad esempio, la notizia dell’apertura di un nuovo cambio ha un grande impatto sul valore delle criptovalute. Questi eventi, al contrario di quanto si crede sul sistema Bitcoin, possono causare un deprezzamento momentaneo.

Quali strumenti ti aiuteranno a guadagnare

Funzionano in base ai dati dei periodi precedenti, denominati anche “storico”. Consigliamo a qualsiasi trader alle prime armi di basarsi su questi indicatori. Ti aiuteranno a capire rapidamente i trend del momento e i piani di negoziazione.

Grazie a questi software di trading Bitcoin, è possibile automatizzare il lavoro. Per farlo, puoi usare uno script e un bot (advisor). Se il trader utilizza una strategia standard, le azioni di routine come impostare i valori di guadagno / perdita e l’apertura di nuovi ordini possono essere trasferite direttamente al programma. Spesso i nuovi arrivati sfruttano i progressi di altri per capire come funziona il trading, ma in questo caso è il software a farlo per loro.

Organizza un diagramma generale per trend, livelli chiave e analisi tecnica. Spesso è possibile fare trading anche senza, utilizzando solamente le informazioni date dalla combinazione di questi strumenti. All’inizio può essere molto utile provare tutte le opzioni disponibili. I programmi per trading di bitcoin sono un ottimo modo per guadagnare. Utilizzare questi software è facile e non richiede conoscenze tecniche, basta semplicemente saper usare un computer.