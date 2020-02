La carica dei supermercati a Cagliari: mega spazio commerciale in arrivo in via Biasi

La carica dei supermercati a Cagliari. In città due nuove medie strutture di vendita in arrivo. Mentre sta per sbloccarsi il progetto della lottizzazione Magnolia a Genneruxi, la ditta Cadeddu ha presentato la richiesta per la realizzazione di abitazioni, una struttura sanitaria (forse una residenza per anziani) e un supermercato in via Biasi, previsto nell’ambito della lottizzazione “Oliveto”, definitivamente approvata nella scorsa consiliatura.

Il pian prevede oltre 75 mila metri cubi tra via Biasi e via Chiabrera che stravolgeranno il volto del rione Fonsarda: 32 mila dei quali per residenze (palazzi di 7 piani alti oltre 24 metri), 28 mila di centro direzionale e servizi (prevista una residenza sanitaria assistita) e 11 mila di spazi commerciali, una grande struttura di vendita. La volumetria commerciale viene concentrata in un unico compatto edificio situato in posizione strategicamente centrale all’interno del lotto. Si tratta del piano nato 10 anni fa che trasformato il volto del quartiere Fonsarda con la realizzazione delle aree pubbliche (quattro piazze e spazi verdi tra via dei Giudicati e via dei Donoratico) e che ara sarà completato con residenze e servizi e verde. L’altro supermercato nascerà in via Berlino. In via di definizione l’accordo tra Regione, Comune e costruttori che, in caso di ok, prenderanno in carico la realizzazione dello svincolo di collegamento tra Genneruxi e l’asse mediano di scorrimento.

Fonte: Casteddu On Line