Nurachi ti premia! Torna il concorso promosso dai commercianti

Nurachi ti premia! Torna il concorso dei commercianti

Tanti premi in palio per chi fa spesa al Centro commerciale naturale

Da oggi e sino al 29 febbraio per quanti faranno la spesa nei negozi del Centro commerciale naturale di Nurachi, i commercianti mettono in palio tanti premi: una lavatrice, una scopa elettrica, un forno a microonde e 5 cesti con prodotti alimentari “Delizie del territorio”.

Il concorso “Nurachi ti premia” è promosso dai negozianti aderenti del Centro commerciale naturale di Nurachi, l’associazione di Commercianti e Artigiani costituita qualche anno fa insieme al Comune e alla Pro Loco, con l’intento di rivitalizzare il tessuto economico del territorio, proprio attraverso l’organizzazione di una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di fidelizzare la clientela, migliorare il contesto urbano nelle strade del commercio, promuovere le attività dei soci in ambito regionale.

Come si partecipa. Effettuando un acquisto in uno dei negozi associati al Centro commerciale naturale, si riceverà una cartolina che andrà compilata, firmata e imbucata in una delle apposite urne presenti all’interno delle attività commerciali partecipanti.

Alcuni negozi consegneranno la cartolina ogni 5 euro di spesa, altri ogni 25 euro o ogni 100 euro.

Una volta compilata e imbucata la cartolina, il cliente non dovrà più far nulla ed entrerà il gioco la fortuna. Tutte le cartoline imbucate, infatti, parteciperanno a un’estrazione presso il funzionario camerale preposto.

Il giorno dell’estrazione sarà comunicato i giorni successivi al termine del concorso sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Naturale Nurachi.

L’elenco dei negozi che assegneranno una cartolina ogni 5 euro di spesa.

TFC DI Eleonora Fadda & C. Snc

Mundo Loco di Alessio Sergio Mura

Tiacos di Cossa Corinna e C. S.n.c.

Pizzeria Gastronomia La Rosa Dei Venti di Manca Gianluca e Francesca

L’elenco dei negozi che assegneranno una cartolina ogni 25 euro di spesa.

So.Al Market di Alessandro Contu

Macelleria Pinna Nicola

Farmacia D.ssa Boi Giuseppina

Oppo Angela & C. S.a.s

Market di Stefano Alonzi

SO.PAN. Società di panificazione di Caddeo Domenico & C. S.n.c.

Il Boscaiolo di Spanu Fabrizio & C. S.n.c.

Ivana Acconciature Moda di Ivana Pili

Centro estetico Donna Bellesa di Carta Lorena

Cooperativa Allevatrici Sarde Società Cooperativa

L’elenco dei negozi che assegneranno una cartolina ogni 100 euro di spesa.

F.lli Tiana Ezechiele Ernesto e Benvenuto S.n.c.

Cose di Canna Di Ezio Cao

Tekno Avvolgibili S.n.c. di Fabrizio & David Tiana

Caria Mobili.