Tra un mese via ai lavori per le stanze dei detenuti in ospedale

L’annuncio del direttore dell’Assl di Oristano Meloni in un incontro con i sindacati e la consigliera regionale Mele Dopo il sit-in dello scorso 2 gennaio, promosso dai sindacati della polizia penitenziaria, arriva la conferma, da parte della Assl di Oristano, che realizzerà a breve alcune stanze di sicurezza per i detenuti nell’ospedale San Martino. Lo ha fatto sapere il direttore della Assl di Oristano Mariano Meloni nel corso di un incontro avvenuto nella direzione dell’azienda sanitaria. All’incontro erano presenti Rita Manca del Cnpp, Luca Fais del Sappe, Giuseppe Faedda della Cisl, Andrea Pistis dell’Ugl e il consigliere regionale Anna Lisa Mele, componente della commissione Sanità. Meloni ha spiegato che i locali verranno realizzati nel reparto di traumatologia, in un’ala occupata ora dal centro talassemici.

Il servizio verrà trasferito entro febbraio per permettere dal prossimo mese di realizzare il presidio indispensabile alla realizzazione delle camera di sicurezza. Strutture indispensabili per poter permettere il ricovero, per esami ed interventi chirurgici dei detenuti ospiti del carcere di Massama. Attualmente i detenuti sono a contatto diretto con i pazienti dell'ospedale e il personale medico e ospedaliero, in una condizione di scarsa sicurezza. Lunedì, 10 febbraio 2020

