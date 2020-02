“Vattene via, negro di m…”, giovane senegalese accerchiato e pestato dal branco a Palermo

La vittima ha poi scritto su facebook “Sono io il ragazzo aggredito ieri sera, vi ringrazio ancora. Urlo con voce alta che Palermo è una bellissima città accogliente e antirazzista, a Palermo ci sono tante belle persone, io mi trovo veramente benissimo a Palermo, ma ci sono pochi stro*** che non sono mai usciti fuori Palermo. Gli consiglio di girare un po’ il mondo e di vedere come funzionano le cose, sono veramente animali, troppo chiusi, essere nero o bianco che senso ha? Non ho più parole, comunque a Palermo ci sono sempre tante belle persone, non siete tutti razzisti, a Palermo i razzisti ci sono, ma sono pochissimi”.

Aggressione a sfondo razzista a Palermo. Un giovane senegalese, Kande Boubacar, 19 anni, è stato accerchiato e pestato da un gruppo di ragazzi nella notte tra sabato e domenica in via Cavour, nel centro città, mentre tornava dal lavoro. Calci, schiaffi e pugni da parte del branco di giovanissimi che gridavano frasi del tipo “Negro di me…”, “Vattene via…”, senza che nessuno intervenisse.

Fonte: Casteddu On Line

