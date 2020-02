I ladri di nuovo in azione a Oristano, nel quartiere di Torangius

I ladri sono tornati in azione nel popoloso quartiere di Torangius, a Oristano. Un furto è stato messo a segno in un’abitazione di via Verga, a poca distanza dalla chiesa di San Paolo. Sono stati sottratti soprattutto oggetti in oro. In corso la valutazione della refurtiva sottratta. A quanto si è appreso i proprietari non erano in casa e al loro rientro hanno trovato la casa a soqquadro.

Negli anni scorsi il quartiere di Torangius era stato preso di mira dai ladri che avevano compiuto numerosi furti.

Alla fine dello scorso anno si erano registrati altri due episodi analoghi.

