Monserrato, la presentazione del libro su Salvatore Usala “La pazienza e la rabbia. Storia di un lottatore”

Monserrato: presentazione libro su Salvatore Usala “La pazienza e la rabbia. Storia di un lottatore”. Giovedì 13 febbraio 2020 a Monserrato, nella Sala Polifunzionale di p. Zza Maria Vergine 1, sarà presentato il libro “La pazienza e la rabbia. Storia di un lottatore”, a cura di Donatella Percivale ed. Comitato 16 novembre. La presentazione del libro è patrocinata dal Comune di Monserrato, Assessorato Politiche Sociali, Salute e Qualità della vita con delega alla dott. Ssa Tiziana Mori. L’organizzazione dell’evento è su iniziativa della onlus “Viva La Vita. Sardegna”. Programma. Orario inizio: ore 17 Interverranno: le Autorità Comunali (il Sindaco Antonio Tomaso Locci e l’Assessora Tiziana Mori), Che insieme ad amici, parenti e compagni di lotta, ricorderanno Tore e le sue battaglie.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.