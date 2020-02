Esperto,+3° inverno più caldo in 30 anni

Quello sul Mediterraneo rischia di essere ricordato come è l'inverno più anomalo degli ultimi 30 anni: con circa tre gradi in più rispetto alla media stagionale. A chiarirlo all'ANSA, analizzando i dati raccolti e indicati dal Centro Europeo di Previsioni Meteo a Medio Termine (ECMWF), è il meteorologo Alessandro Gallo - esperto di Meteonetwork Sardegna - al termine dell'esame dei dati. "Se l'atlante climatico riferito al trentennio 1990/2020 indicava l'inverno 1990 come mite ed insolito per il continente europeo - spiega - i dati raccolti e indicati dall'ECMWF ci offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico.

L'anomalia termica contempla +3 gradi centigradi rispetto alla media di stagione, a causa della presenza quasi costante di aria mite spinta sul Mediterraneo dal sistema anticiclonico africano". Gli effetti si stanno facendo sentire su tutto il bacino tra Africa ed Europa meridionale. "All'inverno meteorologico - osserva ancora - rimangono poco più di due settimane e, in tendenza, non si individuano cambiamenti significativi". Resta dunque l'anomalia di una stagione mite, forse non tanto come quella del 1990, ma sicuramente sopra la media.