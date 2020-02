Arriva un commissario nel Psd’az dopo lo scontro per il posto in giunta

A Oristano nate tre nuove sezioni e il gruppo consiliare si rafforza. Ma le polemiche continuano

Colpo di scena in casa sardista, a Oristano, dopo lo scontro tra il gruppo consiliare e la sezione cittadina emersa in occasione del rimpasto della giunta comunale. Il segretario provinciale del partito Andrea Zucca ha annunciato la nomina di un commissario, Giovanni Mascia. Il provvedimento spiega Zucca in una nota, è la conseguenza della nascita di tre nuove sezioni del Pasd’Az che avrebbe notevolmente aumentato il numero degli iscritti e della necessità di convocare un congresso cittadino.

Nel frattempo il commissario Mascia e il segretario Zucca, si legge nella nota, rappresenteranno “tutti gli iscritti al Psd’Az nella città di Oristano”. Una puntualizzazione che può certamente essere messa in riferimento col rimpasto al Comune. Commissario e segretario provinciale, in sostanza sembrano decisi a riassumere il controllo delle trattative e soprattutto a rinsaldare il rapporto col gruppo consiliare, in aperto conflitto con la sezione storica Simon Mossa: il gruppo consiliare aveva chiesto la conferma dell’assessore all’urbanistica Sedda espressione del Psd’Az; la sezione Simon Mossa, invece, ne aveva chiesto la sostituzione con una donna indicata dal partito che aveva pronta una terna di nominativi. Il sindaco Andrea Lutzu aveva deciso di congedare Sedda e di tenere la delega all’urbanistica da riassegnare in un secondo tempo ai sardisti. I consiglieri comunali del gruppo Psd’Az Mureddu, Atzeni e Canoppia, avevano risposto subito annunciando il loro passaggio all’opposizione.

In serata anche la sezione Simon Mossa ha annunciato una presa di posizione sulla vicenda politica cittadina.

segue

