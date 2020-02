Cagliari, al porto la Spirit of Discovery: la crociera extralusso per single over 50

Al porto la crociera extralusso per single over 50. Spirit of Discovery: questo il nome della nave da crociera della compagnia inglese Saga Cruises che è arrivata al Molo Rinascita del porto di Cagliari. Costruita nei cantieri tedeschi Meyer Werft a Papenburg, la Spirit of Discovery lo scorso 5 luglio a Denver, nel Kent, è stata tenuta a battesimo da Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia e consorte del principe Carlo d’Inghilterra. Con i suoi 237 metri di lunghezza, la nave, proveniente da Bari e che proseguirà per Gibilterra, ospita oltre 900 passeggeri, assistiti da più di 500 membri di equipaggio, con un rapporto ospiti/crew in grado di assicurare servizi a bordo di livello decisamente elevato. Secondo gli esperti del settore, la nave ha come target i single over 50.

“E’ un compito preciso dell’Amministrazione comunale far sì che la città di Cagliari diventi la più accogliente possibile con l’auspicio e il desiderio che i turisti crocieristi possano innamorarsi della città e ritornare successivamente per un soggiorno più lungo”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia.

A questo proposito grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Cagliari rappresentata dall’Assessore al Turismo e Attività Produttive Alessandro Sorgia e il General Manager Antonio Di Monte della Cruise Port, per una migliore accoglienza possibile i crocieristi sono stati accolti da sei suonatori di launeddas dell’Associazione Culturale “ Cuncordia a Launeddas” e da sei componenti del gruppo folkloristico “San Gemiliano “ di Sestu formato da due coppie di ballo in abito tradizionale e due suonatori di organetto.

La stagione crocieristica 2020 di Cagliari entrerà nel vivo a fine marzo per proseguire ininterrottamente fino a dicembre, prevede 99 scali di 26 differenti navi appartenenti a 20 diverse compagnie armatrici e l’arrivo di oltre 300.000 ospiti (+4%), a conferma del trend di crescita positivo negli ultimi anni. Le nuove navi di ultima generazione, di dimensione sempre maggiore e con più elevato numero di passeggeri, in arrivo a Cagliari già da quest’anno, rendono necessario accelerare i processi di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture portuali, a partire dall’ampliamento del terminal crociere e della valorizzazione dell’intero Molo Rinascita.

Sarà grazie all’attuazione di questi interventi che il porto di Cagliari potrà consolidarsi sempre di più come destinazione privilegiata, scelta dalla Cruise Lines anche per scali in bassa stagione, i cui flussi generano importanti e positive ricadute sul tessuto socio-economico locale. Dal 2016, Cagliari Cruise Port è entrata a far parte del network Global Ports Holding,il più grande operatore indipendente di terminal crocieristi nel mondo, con una presenza consolidata nel Mediterraneo, in Atlantico e nelle regioni dell’Asia-Pacifico. Con la recente aggiunta dei terminal Crociere di Nassau (Bahamas), La Habana (Cuba), Zadar (Croazia), Antigua (Antigua e Barbuda) e Ha Long Bay (Vietnam), Global Ports Holding gestisce un portafoglio di 18 porti in 11 Paesi diversi,con oltre 4000 accosti ogni anno di navi di tutte le Compagnie.

L'articolo Cagliari, al porto la Spirit of Discovery: la crociera extralusso per single over 50 proviene da Casteddu On line.