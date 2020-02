Anna, accoltellata e uccisa dal marito “perchè era rientrata a casa troppo tardi”. Ancora un brutale e drammatico femminicidio in Italia, una donna di 32 anni sgozzata dal marito per gelosia. La drammatica vicenda è avvenuta nel Torinese, a Piossasco: quella che per tutti i conoscenti era una coppia unita e felice, si è spezzata in pochi attimi di follia. Lui, grafico danese, 39 anni, si è tolto la vita dopo averla accoltellata e sgozzata con un coltello da cucina. Così è andata inscena il delitto di Anna Marochkina, architetta di 32 anni, mentre lui, grafico danese, non sopportava che la donna fosse tornata a casa troppo tardi, e forse volesse lasciarlo. Il copione già visto in tanti altri barbari femminicidio come questo. Sulla vicenda indagano ancora i carabinieri.

