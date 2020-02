Inchiesta Assl Oristano: arresti confermati al sindaco di Macomer

I provvedimenti erano scattati ai primi di ottobre scorso su richiesta della Procura di Oristano, dopo anni di indagini da parte della Guardia di finanza. Nella stessa operazione erano stati arrestati anche l’ex consigliere regionale di Bosa Augusto Cherchi, compagno di partito di Succu e anche lui ex primario all’ospedale San Martino, tuttora ai domiciliari, e l’ex responsabile del personale infermieristico dell’ospedale Gianni Piras, che invece si è visto commutare il provvedimento cautelare in un divieto di dimora a Oristano.

Fonte: Link Oristano

