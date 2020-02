La Sardegna non ha più segreti grazie all'APS Pecore Nere

La Sardegna ha tanto da raccontare ed un mondo tutto da esplorare in ogni sua forma e dimensione.

Per far questo è stata costituita l'associazione di promozione sociale "Pecore Nere" che ha come finalità l’Esplorazione Urbana (e non) in Sardegna.

Grazie all'APS Pecore nere, sarà possibile condividere e divulgare queste informazioni a chiunque voglia approfondire l'argomento.

Il gruppo nato nel 2015 ha comunicato tramite il proprio sito web di aver formalmente costituito l'APS costituendosi formalmente come associazione.

"L’obiettivo è scontato ed è lo stesso che ci ha portato fino qui oggi. Vogliamo conoscere sempre nuovi siti. Vogliamo intrufolarci nella storia delle nostre città, assaporandone la polvere nell’eco dei ricordi delle vite passate e vorremmo farlo macchina fotografica al collo. E poi subito a casa, alla tastiera del pc per scrivere e raccontare. Siamo poi convinti che queste esperienze non meritano di essere nascoste o alla portata dei soliti pochi fortunati. Nel rispetto di tutti e tutto faremo il possibile per rendervi partecipi del nostro viaggio. Vorremo farlo sempre di più. Noi siamo qui. Se volete vi aspettiamo."

Per maggiori informazioni e per scoprire tutti i "viaggi" delle pecore nere visitate il sito pecore-nere.org