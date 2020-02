Rubano in un market e investono il vigilante: arrestati due fratelli

I due, quindi, sono scappati e si sono diretti alla macchina, parcheggiata in prossimità dell’ingresso del negozio. Nel frattempo un vigilante del supermercato e un agente della squadra mobile di Cagliari libero dal servizio, che ha assistito alla scena, sono partiti all’inseguimento dei due fratelli, ormai dentro la macchina. La guardia giurata ha provato a bloccarli, ma è stata investita. L’agente di polizia ha evitato di essere travolto gettandosi a terra. I due fratelli sono riusciti a fuggire. Immediate sono partite le ricerche, che si sono concentrate nella zona di Mogoro. La collaborazione tra gli agenti della squadra mobile di Cagliari e i militari del paese dell’alta Marmilla, ha portato all’intercettazione dei due fratelli, che sono stati arrestati.

Samuele e Jonathan Piras si trovavano all’interno nel market. Uno di loro, con in mano il lettore di codici a barre del servizio di “Spesa veloce”, si aggirava per gli scaffali e, dopo aver preso qualche prodotto si è diretto alla cassa, per pagare il conto. L’altro, invece, ha nascosto la merce sotto il giubbotto, facendo suonare l’allarme all’uscita.

Fonte: Link Oristano

