Niente rotonda neanche quest’estate sulla strada per Is Arenas 

Un’altra estate senza la rotonda sulla strada per Is Arenas

In Provincia ci sono le risorse ma il progetto è ancora fermo

Bisognerà aspettare ancora per la realizzazione della rotonda che dovrà sorgere lungo la Statale 292, eliminando il pericoloso incrocio per il complesso di Is Arenas. I lavori non inizieranno neanche quest’estate e le tempistiche sono ancora incerte. Una soluzione, questa della rotatoria, che avrebbe agevolato il traffico in una delle strade più trafficate nell’oristanese, specialmente durante il periodo estivo.

“Le risorse ci sono, in Provincia”, dichiara il sindaco di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu, “Ma non sono stati ancora programmati incontri formali, nonostante ci sia la volontà da parte nostra, come amministrazione comunale, di avviare quanto prima un rapporto diretto di collaborazione”.

“L’iter è bloccato già da diversi anni”, prosegue il primo cittadino Vargiu, “anche per via di alcuni espropri di privati che rallentano l’avvio dei lavori”.

Giovedì, 6 febbraio 2020

