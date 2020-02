Marco Frau scomparso da Assemini, la figlia: “Ormai ho perso la speranza”

“La speranza l’ho persa tutta, ormai”. Sette parole cariche di amarezza e tristezza, quelle scritte su Facebook da Michela, una delle due figlie di Marco Frau, il maestro di 52 anni scomparso lo scorso sedici ottobre da Assemini. Sin dal giorno della sua sparizione, nessuno ha mai alzato il telefono per chiamare le Forze dell’ordine e segnalarlo. Sono state svolte tantissime ricerche, anche con l’utilizzo dei droni, ma inutilmente. Una vicenda che ha fatto molto discutere l’opinione pubblica: Frau, stimato insegnante nelle scuole elementari di Assemini, è sparito nel giro di 8-10 ore: sino alle 22:30 circa era insieme a una sua collega, Lisa Esposito. Proprio lei, la mattina successiva, era andata dai carabinieri per denunciare la sparizione dell’uomo. Casteddu Online si è occupata del caso sin da subito, dando in anteprima la notizia della scomparsa di Frau. Nelle settimane successive, anche “Chi L’Ha Visto?” di Rai 3 ha realizzato una serie di servizi, andando a raccogliere le testimonianze degli amici e dei conoscenti del maestro. Ai primi di dicembre la procura di Cagliari apre un fascicolo per omicidio: la possibile svolta, però, si “sgonfia” a breve, e tutto viene archiviato. Poi, più nulla. Sulla scomparsa cala il silenzio, eccezion fatta per il messaggio di fine anno della sindaca di Assemini, Sabrina Licheri: “Un pensiero al maestro Marco Frau e a chi è arrabbiato e soffre dilaniato dal non sapere cosa sia successo. Un evento che ha scosso tutta la comunità, massima vicinanza ai suoi cari, con l’auspicio si possa fare presto chiarezza”.

Oggi, sei febbraio, il post Facebook di Michela Frau, a “contorno” della notizia data dal nostro giornale sulla richiesta di archiviazione delle indagini per omicidio avanzata dalla procura di Cagliari: “Ci tengo a sottolineare che non è stato possibile fare ricorso alla richiesta di archiviazione in quanto è stata fatta una denuncia per diffamazione che accusa me”, …, “son stupita dalla velocità con cui si è conclusa la cosa e non penso di offendere nessuno dicendo questo. Se nessuno lo trova come posso pensare che sia andato via da solo senza nessun motivo? La speranza l’ho persa tutta ormai”.

