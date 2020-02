Schianto tra due auto a Sassari,5 feriti

(ANSA) - SASSARI, 6 FEB - E' di cinque feriti, di cui tre gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Sassari, in via Papa Giovanni XXIII, la "bretella" che collega il quartiere di Latte Dolce con viale Porto Torres e la zona industriale di Predda Niedda.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot dall'assetto sportivo che procedeva in direzione della zona industriale avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente una Citroen Saxo. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, tre delle quali in modo grave. Si tratta della donna che guidava la Citroen e della figlia, che viaggiava con lei, e del conducente dell'altra auto, che si trovava insieme alla propria compagna e al figlio.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al Santissima Annunziata, dove i medici li stanno sottoponendo ad accertamenti.

Sul posto la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e raccolto la testimonianza di due donne che viaggiavano con una terza auto alle spalle della Saxo e sono riuscite per un soffio a evitare l'impatto. (ANSA).