Oppo ambasciatore dello sport Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 6 FEB - "Oristano mi è sempre stata vicina anche nelle competizioni internazionali e il titolo di ambasciatore dello sport della mia città mi riempie di orgoglio". E' il commento del canottiere oristanese Stefano Oppo, vice campione del mondo e Atleta dell'anno 2019, al riconoscimento che gli verrà consegnato sabato 8 febbraio a Oristano dal sindaco Andrea Lutzu nel corso della cerimonia di chiusura della manifestazione Oristano Città europea dello Sport in programma alle 18 al Palazzetto dello Sport di Sa Rodia. "Spero che la manifestazione possa dare ancora nuovo slancio a tutto il panorama sportivo oristanese e anche a quello di tutta la Sardegna", ha aggiunto Oppo ricordando che attualmente è in ritiro a Sabaudia con la nazionale per prepararsi a una stagione remiera, quella del 2020, che avrà il suo culmine a fine luglio alle Olimpiadi di Tokio. (ANSA).

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.