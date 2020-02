Cagliari, una distesa di rifiuti “saluta” i primi turisti delle crociere: “Pessima figura per la città”. “Oggi è sbarcata la prima crociera del 2020 a Cagliari, purtroppo il centro zona porto si presentava in condizioni pessime con buste maleodoranti e rifiuti sparsi nei marciapiedi.

Una pessima cartolina di Cagliari per i tanti ospiti crocieristi che hanno visitato e pranzato nel centro storico. Una pessima figura sapendo che erano in arrivo tanti turisti che sono una risorsa fondamentale per una città turistica come Cagliari. Ma purtroppo chi doveva occuparsene se ne è altamente fregato. Queste sono alcune foto che ho scattato poco fa”, scrive una lettera di denuncia ai giornali Valerio Piga.

