“Cumuli di rifiuti bruciati nelle campagne di Quartucciu, la terra dei fuochi è anche qui”

Le campagne di Quartucciu? “Come la terra dei fuochi”. Parole pesanti, quelle scritte dall’ex consigliere e assessore comunale della città dell’hinterland cagliaritano a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. È lui ad aver realizzato e postato su Facebook le fotografie della “devastazione” della zona di “Bie Mara”, non molto distante dal cento del paese: “La zona è sommersa dalle discariche. Lì era stata presentata una particolareggiata documentazione al ministero dell’Ambiente e a tutti gli enti interessati, lo stesso Comune di Quartucciu aveva assicurato un intervento, ma poi non ha fatto nulla”, attacca Vargiu. Nelle immagini si vedono tettoie in eternit scaraventate tra le sterpaglie, mattoni e, soprattutto, tanti ma tanti sacchi ricolmi di spazzatura. “Ormai la zona è trasformata in una sorta di terra dei fuochi, perchè i cumuli di rifiuti vengono incendiati, con tutte le conseguenze sulle vicine produzioni agricole”. Per Vargiu, poi, tutti saprebbero ma nessuno muoverebbe un dito: “Compresi gli organi dello Stato”.

Fonte: Casteddu On Line

