Sebastian, muore a 17 anni nell’auto che si schianta sul guard rail: l’amico neo patentato positivo all’alcol test. Un’altra drammatica tragedia della strada: il giovanissimo Sebastian Camagni, grande appassionato di fotografia e studente all’Ipsia è la vittima dello schianto avvenuto nei pressi di Imperia, dove una Suzuky Jimmy nella notte ha dato vita a una carambola fatale. A bordo c’erano in tutto tre ragazzi, gli altri due compreso il conducente fortunatamente non hanno subito danni fisici. Per circostanze ancora da chiarire l’auto ha sbandato finendo la sua corsa con un violento impatto sul Guard Rail

Fonte: Casteddu On Line

