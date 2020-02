Per la rubrica di San Valentino, arrivano tantissimi messaggi d’amore dalle coppie sarde per sorprendere il proprio partner. Ecco il messaggio di Cristina per Felice.

“Lo so è da pazzi mettere una dedica tramite giornale… Felice voglio dirti grazie per tutto quello che hai fatto per me, mi sei stato vicino quando sono morti i miei genitori e quando sono stata in difficoltà. Mi sopporti nei miei difetti e questo è tanto ….desidero costruire un futuro con te …e posso dire che ti amo da impazzire come il primo giorno che ti ho conosciuto in quella chat …grazie di esistere …mi fai stare bene sempre la tua Cry ”

L'articolo San Valentino, la dedica di Cristina per Felice: “Ti amo da impazzire come il primo giorno” proviene da Casteddu On line.