Arst, sciopero 4 ore sabato 8 febbraio

Sciopero di quattro ore, sabato 8 febbraio, per i dipendenti Arst della Sardegna. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dalla sola Fit-Cisl che lamenta il "rifiuto da parte dell'azienda di riconoscere ai propri dipendenti un adeguato livello retributivo, almeno alla pari delle altre aziende pubbliche di Trasporto Pubblico della Sardegna". Tra le richieste anche il rimborso dei costi dell'abilitazione professionale, la copertura dell'organico aziendale e le officine di manutenzione adeguate per condizioni di lavoro ottimali. Il personale viaggiante sui bus si asterrà dalle 18.30 alle 22.30, quello sui treni dalle 17.30 alle 21.30, mentre quello sulle metropolitane di Cagliari e Sassari dalle 19 alle 23. Negli impianti fissi e uffici lo sciopero sarà effettuato nelle ultime 4 ore del turno.

Fonte: Ansa

