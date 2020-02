Scontare la pena lavorando per il Comune: a Marrubiu funziona

In quasi nove anni 81 richieste. L’amministrazione del sindaco Santucciu rinnova, per la terza volta, la convezione col Tribunale di Oristano Sarà presto rinnovata la convenzione tra il Tribunale di Oristano e il Comune di Marrubiu per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità che consentiranno di scontare una pena detentiva con questa formula alternativa. “È la terza volta, dal 2011, che è stata attivata questa convenzione”, dice il sindaco Andrea Santucciu. “Le persone impegnate svolgeranno attività di riqualificazione ambientale, del verde pubblico, di arredo urbano, di manutenzione degli stabili, sfalcio erba di banchine e cunette”. “Questa convenzione”, prosegue Santucciu, “è molto importante, ed è stata sposata dalla nostra Giunta, poiché sancisce, con gli strumenti dettati dalla norma, un principio di attività riparativa, di sensibilizzazione, di attenzione alla persona attraverso la responsabilizzazione della cosa pubblica”. “Stante l’esperienza accumulata e le collaborazioni intercorse in questi 9 anni con gli enti preposti, quali Tribunali di Oristano e Ufficio di Esecuzione Penale Esterna”, prosegue ancora il primo cittadino, “è diventato oramai irrinunciabile il proseguo dell’intervento sancito nella convenzione”.

Le domande accoglibili contemporaneamente possono essere massimo sei, con priorità per i cittadini residenti a Marrubiu. Dal 2011 ad oggi, sono state rilasciate 81 dichiarazioni di disponibilità, suddivise quasi equamente tra lavori di pubblica utilità per infranzioni del codice della strada e per interventi di messa alla prova. “È per questo che politicamente”, conclude il sindaco Andrea Santucciu, “debbo ringraziare anche i miei predecessori con delega ai servizi sociali, gli ex assessori Raimondo Mura, con cui ho condiviso l’idea iniziale, Daniela Sanna, e Fabrizio Pala che hanno portato avanti la continuità della stessa, nella stessa Giunta che io stesso presiedevo. Ringrazio a tal fine anche l’assistente sociale Lucia Motzo e gli uffici preposti, per la mole di lavoro sviluppata in tal senso questi anni”. Giovedì, 6 febbraio 2020 L'articolo Scontare la pena lavorando per il Comune: a Marrubiu funziona sembra essere il primo su LinkOristano.it.

