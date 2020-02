Un giocatore inglese per l’Azzurra Basket che punta alla serie C

Il presidente Martani ha raggiunto un accordo con Russell Jordan

Nuovo arrivo in casa dell’Azzurra Basket di Oristano. Da stasera la forte ala inglese Russell Jordan farà parte della rosa oristanese. Il presidente Roberto Martani ha annunciato di aver raggiunto l’accordo col forte giocatore. Jordan, atleta classe 1982, alto 1 metro e 98, arriva a rinforzare la serie D oristanese in vista dei play off per la scalata alla serie C.

"Siamo una squadra forte che ha bisogno di ambizioni importanti e per tornare nei massimi campionati ho ritenuto necessario far arrivare un giocatore come Jordan per far crescere ancora la squadra", ha commentato il presidente Martani. "È stato un cammino duro fin qui, tra infortuni e assenze, ma ora che abbiamo recuperato quasi tutti possiamo giocare per fare bene. Era giusto che ci facessimo un regalo così". L'Azzurra Basket attualmente occupa la 6° posizione in campionato.

Fonte: Link Oristano